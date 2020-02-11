«Восстание машин»: в Самаре пьяный мужчина подрался с автомобилем

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:30:54+03:00

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Полицейские Самары задержали подозреваемого в порче чужого имущества. Дело в том, что 40-летний мужчина, вооружившись палкой с гвоздями, нанес несколько ударов по припаркованному автомобилю. Ущерб от этих действий составил 38 тысяч рублей.

– Задержанный пояснил, что накануне он поссорился со своей девушкой. В состоянии сильного опьянения мужчина возвращался домой и увидел стоящую возле дома автомашину, поднял с земли деревянный брус и нанес им удары по лобовому стеклу, капоту и бамперу машины, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

При этом владелица автомобиля и «транспортный крушитель» были незнакомы между собой. К тому же мужчина страдает наркотической зависимостью. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU