2020-02-11T10:16:07+03:00
Спорт

Самарская область заняла четвертое место по числу выпускников футбольных школ в профессиональных лигах России

Выше 63 региона только Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Александр Анюков – самый знаменитый футболист, который родился в Самаре.Александр Анюков – самый знаменитый футболист, который родился в Самаре.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарская область оказалась на четвертом месте в рейтинге воспитанников-профессионалов футбольных академий, которые сейчас играют в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Исследование провели Sport Connect и РБК. Сейчас в профессиональных лигах России играют 100 футболистов, которых воспитали спортивные школы Самарской области. При этом из них в 63 регионе родились 66 человек.

На первом месте в рейтинге Москва (408 воспитанников, 173 из которых родились в столице), на втором – Краснодарский край (145 воспитанников и 105 уроженцев региона), на третьем – Санкт-Петербург (121 и 90 соответственно).

Следом за Самарской областью расположились Московская область, Дагестан, Северная Осетия и Татарстан.

Высокое место Самарской области принесла Академия Коноплева, которая одно время была лучшей футбольной школой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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