Сызранские полицейские задержали опасного убийцу с ножом

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:29:36+03:00

Ранее подозреваемый уже был несколько раз судим

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В конце января в Сызрани патрульные полицейские задержали подозрительного мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения, шатался а, заметив стражей порядка, пытался убежать.

Правоохранители догнали мужчину и обыскали. У него в кармане они нашли нож со следами крови. После этого 41-летнего жителя Волгоградской области доставили в отделение полиции. Там стало известно, что задержанный распивал спиртное со своим знакомым. После ссоры он ударил друга ножом.

– В то же время в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа 33-летнего мужчины. Потенциальный убийца был уже неоднократно судим за различные преступления, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование произошедшего продолжается. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU