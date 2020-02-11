2020-02-11T10:47:29+03:00
Происшествия

В Самарской области адвоката отправили в колонию за аферы с квартирами на 18 млн рублей

Мужчина решил обогатиться, но выбрал незаконный путь
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд приговорил адвоката-афериста к 7 годам лишения свободыСуд приговорил адвоката-афериста к 7 годам лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор адвокату адвокатского кабинета № 214 Сергею Формазову. Его признали виновным в мошенничестве с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Установлено, что Формазов, желая обогатиться за счет квартир жителей Новокуйбышевска, решил заняться «квартирными» мошенничествами. Речь идет о незаконных сделках с квартирами граждан и муниципальным жильем, - отмечают правоохранители.

Так, с 2008 по 2011 год адвокат оформлял нотариальные доверенности на себя или формальных покупателей, а получая деньги от продажи квартир, не возвращал их продавцам, оставляя себе. Таким образом, мужчина обманул 18 человек. Сумма ущерба составила более 18 млн рублей.

Недавно Сергей Формазов предстал перед судом. Служители Фемиды признали его виновным в мошенничествах и назначили 7 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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