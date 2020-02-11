2020-02-11T11:27:17+03:00
Общество

Две азартные женщины: в Самаре осудили организаторов подпольного казино

Незаконный бизнес проработал несколько месяцев
Владислав КИРСАНОВ
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Подсудимые получили условные срокиПодсудимые получили условные срокиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре состоялся суд над организаторами незаконного игорного клуба. Ими оказались две женщины, а само казино располагалось по адресу: проспект Кирова, 258а. Азартные игры проводились при подключении к интернету с помощью специального оборудования.

– Следствие установило, что заведение функционировало с июля по сентябрь 2019 года. Суд признал двух женщин виновными, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Одна из подсудимых получила 2 года условно, вторая – год. Женщинам также назначен испытательный срок по 1,5 года каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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