2020-02-11T11:06:37+03:00
Общество

В Самарской области МФЦ временно не будут регистрировать ИП и фермерские хозяйства

Это связано с настройкой необходимых программ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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МФЦ Самарской области временно не будут принимать документы от юридических и физических лиц, которые желают зарегистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств.

- В связи с проведением настроек по стабилизации функционала при оказании услуг налоговой службы в электронном виде с 11 февраля 2020 года временно приостанавливается прием документов на базе МФЦ по госуслуге: «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств», - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сроки возобновления приема документов пока не называют. Пока же получить данную услугу можно следующими способами: лично обратить в регистрационный центр на улице Сергея Лазо, 2а в Самаре; отправить документы почтой, через портал госуслуг, сайт ФНС или через нотариусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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