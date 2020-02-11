2020-02-11T11:34:19+03:00
Общество

Как будут ходить электрички в Самаре в февральские праздники

Расписание движения пригородных поездов изменят из-за празднования Дня защитника Отечества
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Несколько поездов будут отменены в некоторые дни и будут назначены на другие датыНесколько поездов будут отменены в некоторые дни и будут назначены на другие датыФото: Анастасия ФИЛАТОВА
Изменить размер текста:

Самарская пригородная пассажирская компания рассказала об изменениях в расписании электричек. Так, 21 февраля поезда будут ходить по пятничному графику, 22 и 23 числа - по субботнему, 24-го - по воскресному, а 25 февраля они будут курсировать по расписанию понедельника.

– Поезд «Самара - Жигулевское Море» (отправление 19:47) отменяется 22 и 23 февраля и назначается на 21 и 24-е. Утренняя электричка в обратном направлении (отправление в 8:18) отменяется 23 и 24 февраля и назначается на 22 и 25-е, – говорится в сообщении компании.

Также поезд маршрута «Бузулук – Колтубанка – Самара» (отправление 16:18) вместо 22 и 23 февраля будет ходить 21 и 24-го. В обратном направлении (отправление в 6:56) с 23 и 24 февраля переносится на 22 и 25-е.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские коммунальщики недовольны расположением детских площадок
Определился соперник гандбольной «Лады» по четвертьфиналу Кубка ЕГФ
Налили и выпили: сотрудники «Самарских коммунальных систем» лично попробовали «желтую воду»
Зрители Зимнего Грушинского фестиваля отправятся домой на ночном общественном транспорте
«Крылья Советов» определились с заявкой на «Кубок ФНЛ»
Летом возобновятся прямые рейсы из Самары в Крым
Самарцы оценили фильм «Хищные птицы» в уникальном формате ScreenX
В Самарской области сохранится морозная погода
Крем-мед, мед с фисташкой и морской солью, фруктовые чипсы: самарцам предлагают выбрать необычный и полезный подарок на праздники
Следователи разберутся, почему онкобольной в Самаре приходится ежедневно ездить в больницу за одной таблеткой
В Самарской области задержали драгдилера из ближнего зарубежья
Как будут ходить электрички в Самаре в февральские праздники
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%