Как будут ходить электрички в Самаре в февральские праздники

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:34:19+03:00

Несколько поездов будут отменены в некоторые дни и будут назначены на другие даты Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

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Самарская пригородная пассажирская компания рассказала об изменениях в расписании электричек. Так, 21 февраля поезда будут ходить по пятничному графику, 22 и 23 числа - по субботнему, 24-го - по воскресному, а 25 февраля они будут курсировать по расписанию понедельника.

– Поезд «Самара - Жигулевское Море» (отправление 19:47) отменяется 22 и 23 февраля и назначается на 21 и 24-е. Утренняя электричка в обратном направлении (отправление в 8:18) отменяется 23 и 24 февраля и назначается на 22 и 25-е, – говорится в сообщении компании.

Также поезд маршрута «Бузулук – Колтубанка – Самара» (отправление 16:18) вместо 22 и 23 февраля будет ходить 21 и 24-го. В обратном направлении (отправление в 6:56) с 23 и 24 февраля переносится на 22 и 25-е.

ИСТОЧНИК KP.RU