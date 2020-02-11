2020-02-11T11:53:17+03:00
Происшествия

В Самарской области задержали драгдилера из ближнего зарубежья

При себе он имел 19 свертков с запрещенным веществом
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до 15 лет тюрьмыЗадержанному грозит до 15 лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские задержали подозреваемого в хранении большой партии наркотиков. 25-летний мужчина попался в Безенчукском районе Самарской области. При себе у него было почти 14 граммов запрещенных веществ. Он хранил их в 19 свертках.

– Полицейские установили, что подозреваемый ранее не был судим. Он зарегистрирован в республике ближнего зарубежья, а проживает в городе Самара, куда прибыл для трудоустройства, – говорится в сообщении областного главка.

Сейчас подозреваемый арестован, а расследование дела продолжается. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку – 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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