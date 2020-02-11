В Самарской области задержали драгдилера из ближнего зарубежья
Полицейские задержали подозреваемого в хранении большой партии наркотиков. 25-летний мужчина попался в Безенчукском районе Самарской области. При себе у него было почти 14 граммов запрещенных веществ. Он хранил их в 19 свертках.
– Полицейские установили, что подозреваемый ранее не был судим. Он зарегистрирован в республике ближнего зарубежья, а проживает в городе Самара, куда прибыл для трудоустройства, – говорится в сообщении областного главка.
Сейчас подозреваемый арестован, а расследование дела продолжается. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку – 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU