2020-02-11T12:15:26+03:00
Общество

Крем-мед, мед с фисташкой и морской солью, фруктовые чипсы: самарцам предлагают выбрать необычный и полезный подарок на праздники

Если вы еще не определились, чем хотите порадовать друзей, родных или вторую половинку, есть отличный вариант
Роман АБРАМСКИЙ
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Самарцам, которые еще не определились, что подарить друзьям, родственникам или второй половинке на 14 февраля, 23 февраля или 8 марта, предлагают необычное решение. Семейное производство меда и полезных сладостей Smotri, HONEY предлагает на выбор множество полезных и необычных подарков.

- На нашем сайте представлен ряд наборов, подходящих для мужчин, женщин, мам и подруг, коллег и партнеров. Цены от 199 до 1700 рублей на любой вкус, - рассказали в Smotri, HONEY.

А выбрать действительно есть из чего. Крем-мед, фруктовые чипсы, пастила, мед с фисташкой и морской солью, иван-чай с чабрецом, шиповником, мятой или без добавок. И это еще не все. За ассортиментом и покупками – на сайт и в инстаграм Smotri, HONEY.

ИСТОЧНИК KP.RU

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