2020-02-11T12:57:15+03:00
Общество

В Самарской области сохранится морозная погода

Местами в регионе пройдет небольшой снег
Владислав КИРСАНОВ
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Местами пройдет небольшой снегМестами пройдет небольшой снегФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области на этой неделе. В ближайшие дни в дневное время сохранится морозная температура. Столбик термометра опустится до -4...-9 градусов. Местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица.

– Ночью жителям области стоит ждать устойчивых морозов: -8...-13 °C. Местами похолодает до - 18 °C. К концу недели приблизится атлантический циклон, из-за которого пройдет снег, – сообщили синоптики.

При этом средняя температура воздуха в феврале превышает норму на 8,5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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