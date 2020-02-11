В Самарской области сохранится морозная погода
Местами в регионе пройдет небольшой снег
Местами пройдет небольшой снегФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области на этой неделе. В ближайшие дни в дневное время сохранится морозная температура. Столбик термометра опустится до -4...-9 градусов. Местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица.
– Ночью жителям области стоит ждать устойчивых морозов: -8...-13 °C. Местами похолодает до - 18 °C. К концу недели приблизится атлантический циклон, из-за которого пройдет снег, – сообщили синоптики.
При этом средняя температура воздуха в феврале превышает норму на 8,5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU