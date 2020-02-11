Самарцы оценили фильм «Хищные птицы» в уникальном формате ScreenX

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Самары оценили новый уникальный формат кино ScreenX в «Мягком кинотеатре». Опробовали его на себе зрители, которые 7 февраля пришли на специальный показ фильма «Хищные птицы».

- Приглашенные гости не только испытали новый формат кино, но также поучаствовали в развлекательной программе и в фотосессии с главным персонажем премьеры — Харли Квинн, - рассказали организаторы показа.

Отметим, что ScreenX - первая в мире технология мультипроекции. Панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов создают пять проекторов и два дополнительных боковых экрана. Последние включают в самые яркие моменты фильма. Купить билеты на сеансы в формате ScreenX можно на сайте smr.comfortkino.ru или с помощью приложения «Мягкий кинотеатр».

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU