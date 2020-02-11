2020-02-11T14:14:42+03:00
Общество

Самарцы оценили фильм «Хищные птицы» в уникальном формате ScreenX

Спецпоказ комедийного боевика прошел в «Мягком кинотеатре»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы теперь смогут смотреть кино в новом уникальном форматеСамарцы теперь смогут смотреть кино в новом уникальном формате
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Жители Самары оценили новый уникальный формат кино ScreenX в «Мягком кинотеатре». Опробовали его на себе зрители, которые 7 февраля пришли на специальный показ фильма «Хищные птицы».

- Приглашенные гости не только испытали новый формат кино, но также поучаствовали в развлекательной программе и в фотосессии с главным персонажем премьеры — Харли Квинн, - рассказали организаторы показа.

Отметим, что ScreenX - первая в мире технология мультипроекции. Панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов создают пять проекторов и два дополнительных боковых экрана. Последние включают в самые яркие моменты фильма. Купить билеты на сеансы в формате ScreenX можно на сайте smr.comfortkino.ru или с помощью приложения «Мягкий кинотеатр».

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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