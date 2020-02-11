2020-02-11T13:20:49+03:00
Общество

Летом возобновятся прямые рейсы из Самары в Крым

Полеты будут осуществляться два раза в неделю
Владислав КИРСАНОВ
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Для некоторых категорий людей предусмотрены льготные тарифыДля некоторых категорий людей предусмотрены льготные тарифыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 июня текущего года самарский аэропорт Курумоч возобновит прямые рейсы в Крым. Перелеты в Симферополь будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

– Билеты на комфортабельные лайнеры Airbus А320 и А321 в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени и Челябинске можно будет приобрести по льготным субсидируемым тарифам, – сообщает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Льготные условия позволят гражданам до 23 лет, мужчинам после 60-ти, а также женщинам после 55 лет получить бесплатное место для багажа весом до 23 кг и пронести в салон ручную кладь до 5 кг. Транспортировку пассажиров возьмет на себя компания Red Wings.

ИСТОЧНИК KP.RU

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