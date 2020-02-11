«Крылья Советов» определились с заявкой на «Кубок ФНЛ»

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:14:07+03:00

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Стали известны футболисты, которые будут защищать цвета «Крыльев Советов» на турнире «Кубок ФНЛ». Он пройдет на Кипре с 14 по 27 февраля. Самарцев будут представлять игроки молодежного состава КС. Полностью заявка команды, которую возглавляет Владимир Кухлевский, выглядит так:

Вратари: Евгений Конюхов, Данил Бельтюков, Александр Тимченко.

Защитники: Никита Трубин, Александр Нестеров, Артем Сапов, Пабло Давыдов, Роман Ермаков, Егор Александров.

Полузащитники: Кирилл Ломакин, Артем Горбунов, Степан Шерстнев, Бахадур Соколов, Александр Босов, Данила Смирнов, Максим Погодин, Артем Булгаков, Раул Ибрагимов, Владимир Медведь.

Нападающие: Дмитрий Молчанов, Никита Саликов, Алексей Войченко, Даниил Смецкий.

Первый матч «Крылья» проведут 15 февраля против «Чертаново». Также соперниками волжан станут «Томь» и «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU