Зрители Зимнего Грушинского фестиваля отправятся домой на ночном общественном транспорте

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:19:29+03:00

Изменить размер текста: A A

22 и 23 февраля в Самаре и Тольятти пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль. В областной столице большой концерт авторской песни состоится в Окружном доме офицеров. Концерт начнется в 19.00.

Организаторы фестиваля приготовили для гостей зимней «Груши» множество сюрпризов. Важным гостем фестиваля в этом году станет известный бард и поэт Александр Городницкий. Приедет и «Королева Грушинского фестиваля» Галина Хомчик, и исполнители из Тюмени, Казани и даже из США.

- Фестиваль затянется на несколько часов, и, чтобы зрители, не потеряли хорошего настроения и с комфортом добрались до дома, городской департамент транспорта продлит работу нескольких автобусных и трамвайных маршрутов, - рассказал во вторник, 11 февраля, в пресс-центре «Комсомольской правды» президент Зимнего Грушинского фестиваля Борис Кейльман.

Согласно официальному ответу департамента транспорта Самары Грушинскому клубу, с 22.45 22 февраля 2020 года зрителей после фестиваля будут доставлять автобусы №34, №37, а также трамваи №№1, 3, 5, 20, 20к и 22.

Подача автобусных маршрутов №№ 34 и 37 будет организована в районе площади Куйбышева по улице Чапаевской. Трамваи №№ 1, 3 будут ждать ночных пассажиров по улице Красноармейской на участке от улицы Фрунзе до улице Чапаевской, а трамваи №№ 2, 20, 20к и 22 - по улице Галактионовской на участке от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU