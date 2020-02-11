2020-02-11T14:19:29+03:00
Общество

Зрители Зимнего Грушинского фестиваля отправятся домой на ночном общественном транспорте

Из-за позднего окончания фестиваля администрация Самары продлит работу некоторых автобусов и трамваев
Вера ЦЫГАНКОВА
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Организаторы Зимнего Грушинского фестиваля рассказали, что ждет его зрителейОрганизаторы Зимнего Грушинского фестиваля рассказали, что ждет его зрителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22 и 23 февраля в Самаре и Тольятти пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль. В областной столице большой концерт авторской песни состоится в Окружном доме офицеров. Концерт начнется в 19.00.

Организаторы фестиваля приготовили для гостей зимней «Груши» множество сюрпризов. Важным гостем фестиваля в этом году станет известный бард и поэт Александр Городницкий. Приедет и «Королева Грушинского фестиваля» Галина Хомчик, и исполнители из Тюмени, Казани и даже из США.

- Фестиваль затянется на несколько часов, и, чтобы зрители, не потеряли хорошего настроения и с комфортом добрались до дома, городской департамент транспорта продлит работу нескольких автобусных и трамвайных маршрутов, - рассказал во вторник, 11 февраля, в пресс-центре «Комсомольской правды» президент Зимнего Грушинского фестиваля Борис Кейльман.

Согласно официальному ответу департамента транспорта Самары Грушинскому клубу, с 22.45 22 февраля 2020 года зрителей после фестиваля будут доставлять автобусы №34, №37, а также трамваи №№1, 3, 5, 20, 20к и 22.

Подача автобусных маршрутов №№ 34 и 37 будет организована в районе площади Куйбышева по улице Чапаевской. Трамваи №№ 1, 3 будут ждать ночных пассажиров по улице Красноармейской на участке от улицы Фрунзе до улице Чапаевской, а трамваи №№ 2, 20, 20к и 22 - по улице Галактионовской на участке от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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