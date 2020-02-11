2020-02-11T14:31:07+03:00
Происшествия

Самарца приговорили к 3 годам колонии за хранение героина

У мужчины изъяли 2,54 грамма наркотика после того, как его задержали пьяным на улице
Александра БУДАЕВА
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У парня был при себе героин, но он сумел убедить всех, что торговать наркотиками не собиралсяУ парня был при себе героин, но он сумел убедить всех, что торговать наркотиками не собиралсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В конце января в Самаре вынесли приговор Дмитрию Л., которого признали виновным в незаконном хранении наркотиков. 23 декабря прошлого года 43-летнего мужчину задержали пьяным возле жилого дома на ул.Воронежской, 214.

Как утверждает следствие, самарца доставили в отдел полиции за совершение административного нарушения. Как и положено провели личный досмотр и в друг обнаружили у него пакетик с порошком. Впоследствии эксперты определят, что там было 2,52 грамма героина, что считается крупным размером.

- В судебном заседании свою вину подсудимый признал частично, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары.

Суд признал Дмитрия виновным и приговорил к реальному лишению свободы - ему назначили 3 года и 2 месяца, наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не известно, в законную силу он пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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