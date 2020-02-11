Самарца приговорили к 3 годам колонии за хранение героина
В конце января в Самаре вынесли приговор Дмитрию Л., которого признали виновным в незаконном хранении наркотиков. 23 декабря прошлого года 43-летнего мужчину задержали пьяным возле жилого дома на ул.Воронежской, 214.
Как утверждает следствие, самарца доставили в отдел полиции за совершение административного нарушения. Как и положено провели личный досмотр и в друг обнаружили у него пакетик с порошком. Впоследствии эксперты определят, что там было 2,52 грамма героина, что считается крупным размером.
- В судебном заседании свою вину подсудимый признал частично, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары.
Суд признал Дмитрия виновным и приговорил к реальному лишению свободы - ему назначили 3 года и 2 месяца, наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не известно, в законную силу он пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU