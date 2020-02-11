2020-02-11T14:44:39+03:00
Происшествия

Забыл посмотреть в зеркало: в Тольятти невнимательный водитель маршрутки подставился под автобус

К счастью, в ДТП никто не пострадал [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Серьезные повреждения в аварии получил микроавтобус FordСерьезные повреждения в аварии получил микроавтобус FordФото: Скриншот с видео
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Утром во вторник, 11 февраля, в Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе остановки «5-я вставка» столкнулись маршрутка № 190 и муниципальный автобус.

- Водитель маршрутки высадил пассажиров вне остановки, а затем, не убедившись в безопасности маневра, начал движение. В итоге он столкнулся с автобусом, - поделились в соцсетях очевидцы, опубликовав видео момента ДТП.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося никто не пострадал. Водители самостоятельно оформились по 2.6.1 ПДД. Сотрудники ГИБДД призывают участников движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.

В Тольятти возле остановки столкнулись маршрутка и автобус .Момент ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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