Забыл посмотреть в зеркало: в Тольятти невнимательный водитель маршрутки подставился под автобус
Утром во вторник, 11 февраля, в Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе остановки «5-я вставка» столкнулись маршрутка № 190 и муниципальный автобус.
- Водитель маршрутки высадил пассажиров вне остановки, а затем, не убедившись в безопасности маневра, начал движение. В итоге он столкнулся с автобусом, - поделились в соцсетях очевидцы, опубликовав видео момента ДТП.
Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося никто не пострадал. Водители самостоятельно оформились по 2.6.1 ПДД. Сотрудники ГИБДД призывают участников движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.
В Тольятти возле остановки столкнулись маршрутка и автобус .Момент ДТП
ИСТОЧНИК KP.RU