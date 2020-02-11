2020-02-11T15:33:01+03:00
Происшествия

В Октябрьске школьница шла от бабушки домой и попала под колеса «Калины»

Девочка решила перейти дорогу не по «зебре»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель легковушки не смог избежать столкновенияВодитель легковушки не смог избежать столкновенияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием ребенка, которое произошло вечером в понедельник, 10 февраля, в Октябрьске. Примерно в 18:20 возле дома № 12 на улице Волго-Донской под колеса автомобиля «Лада Калина» угодила 9-летняя девочка.

- За рулем легковушки находился 39-летний мужчина. Он наехал на девочку, когда та переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Школьница получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи доставили в ближайшую больницу. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение. По данным полицейских, девочка шла одна от бабушки домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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