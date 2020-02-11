В Октябрьске школьница шла от бабушки домой и попала под колеса «Калины»
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием ребенка, которое произошло вечером в понедельник, 10 февраля, в Октябрьске. Примерно в 18:20 возле дома № 12 на улице Волго-Донской под колеса автомобиля «Лада Калина» угодила 9-летняя девочка.
- За рулем легковушки находился 39-летний мужчина. Он наехал на девочку, когда та переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Школьница получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи доставили в ближайшую больницу. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение. По данным полицейских, девочка шла одна от бабушки домой.
ИСТОЧНИК KP.RU