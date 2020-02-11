Был посредником во взятке: в Самаре осудят экс-сотрудника администрации Железнодорожного района
Деньги от предпринимателя он передавал бывшим коллегам
Ежемесячная плата шла на разрешение на торговлю, а также на общее покровительствоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудника администрации Железнодорожного района. По версии следствия, мужчина с мая 2018 по декабрь 2019 года получал от местного предпринимателя ежемесячно от 4 до 8 тысяч рублей.
– Деньги он передавал бывшим коллегам за то, что они разрешали работать точке по продаже рыбы без разрешения, а также за общее покровительство бизнесмена, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.
Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU