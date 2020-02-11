Прятался на чердаке: в Самаре поймали бомжа, который напал на девушку в подъезде
10 января в Самаре произошло дерзкое нападение на местную жительницу. Грабитель встретил девушку в подъезде одного из домов в Промышленном районе и отобрал у нее золотые украшения. Полицейские установили, что преступление мог совершить 31-летний ранее судимый за грабеж, кражу и разбой мужчина.
– Постоянного местного жительства подозреваемый не имеет. Правоохранители задержали его на одном из чердаков жилого дома, – говорится в сообщении областного главка.
Как отмечают полицейские, мужчина освободился из тюрьмы только в декабре минувшего года. Они не исключают, что он может быть причастен к другим подобным преступлениям. Всех, кто мог пострадать от рук задержанного, просят обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU