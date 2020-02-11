Прятался на чердаке: в Самаре поймали бомжа, который напал на девушку в подъезде

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:58:04+03:00

Подозреваемый только в декабре 2019 года освободился из тюрьмы

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10 января в Самаре произошло дерзкое нападение на местную жительницу. Грабитель встретил девушку в подъезде одного из домов в Промышленном районе и отобрал у нее золотые украшения. Полицейские установили, что преступление мог совершить 31-летний ранее судимый за грабеж, кражу и разбой мужчина.

– Постоянного местного жительства подозреваемый не имеет. Правоохранители задержали его на одном из чердаков жилого дома, – говорится в сообщении областного главка.

Как отмечают полицейские, мужчина освободился из тюрьмы только в декабре минувшего года. Они не исключают, что он может быть причастен к другим подобным преступлениям. Всех, кто мог пострадать от рук задержанного, просят обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU