2020-02-11T18:05:15+03:00
Общество

Расскажи прадеду, как ты им гордишься: КП-Самара собирает цифровой "Бессмертный полк"

Каждый житель Самары и области может помочь героям своей семьи стать частью большого проекта к 75-летию Победы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В САмаре всех зовут в цифровой Бессмертный полкВ САмаре всех зовут в цифровой Бессмертный полк
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Герои Великой Отечественной войны живут в памяти и сердцах миллионов россиян. Их фотографии, письма и воспоминания бережно хранят в каждом доме, об их подвигах рассказывают детям и внукам. Память о них не умрет никогда. К 75-летию Победы "КП-Самара" объявляет о запуске нового проекта цифрового "Бессмертного полка". Мы хотим помочь сохранить память о героях и заинтересовать историей родной семьи как можно больше жителей Самары и области.

Участником проекта может стать каждый.

Что нужно сделать? 1. Узнать про героев войны в своей семье. 2. Написать о них в соцсетях с хэштегом #этомойгерой или прислать историю на почту 1945kp@mail.ru. Самые трогательные и невероятные истории разместим на сайте k p.ru и напечатаем в сборнике «75 историй Самарского Бессмертного полка».

Вы можете написать истори, сделать фотопроект или снять на видео свое "виртуальное письмо" давно ушедшему родственнику. Пусть историю героев узнает как можно больше людей. Мы верим, что каждому из нас есть, кем гордиться. Вставайте в наш цифровой бессмертный полк. Не забывайте о тех, кто отдал жизнь для того, чтобы мы сегодня могли просто жить и быть счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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