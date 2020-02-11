В Самаре четыре многоквартирных дома получат субсидию за энергоэффективный капремонт

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:19:13+03:00

Сейчас уже поданы 34 заявки из Самары, Тольятти, Жигулевска и Сызрани. Жители могут получить возврат денег за выполненные работы

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В Самаре первые четыре многоквартирные дома получат от государства возврат 80% средств, потраченных на энергоэффективный капитальный ремонт здания. Участником федеральной программы могут стать собственники многоквартирных домов, которые собирают деньги на капремонт на спецсчет. Установив энергоэффективное оборудование на накопленные средства, собственники могут получить возврат 80% потраченных денег. Кроме того, как говорят жители энергоэффективных домов, сумма в платежках за отопление и горячую воду становится меньше на 20-30%.

- В Самаре сейчас уже 34 заявки в работе. Самое сложное - убедить жильцов, что все это работает, что это выгодно. Те, кто уже сделал это, были первыми и именно они первыми получат выгоду. Надеюсь, что глядя на них за дело возьмутся и другие собственники, - отметил заместитель директора Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Фонда ЖКХ Сергей Ульянкин.

Руководитель центра ЖКХ - Контроль Виктор Часовских в свою очередь отметил, что первопроходцев поддерживают со всех сторон, им готовы провести любые консультации и объяснить, как заполнять многочисленные таблицы. Власти надеются, что стать энергоэффективными захотят и другие горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU