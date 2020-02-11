"Отберите у него права навсегда!" В Самаре пьяным за рулем поймали 18-летнего водителя
С нарушения закона начал свою жизнь как автомобилиста 18-летний житель Самары. Права он получил совсем недавно, но уже успел отметиться безответственным отношением к своей новой роли в обществе.
Выписывающую восьмерки "Ладу" заметили активисты Ночного Патруля на улице Гагарина. Информация передали полиции и вскоре сотрудники ДПС остановили водителя. За рулем сидел 18-летний юноша, который имел все признаки опьянения, рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Проведенное освидетельствование подтвердило: прежде, чем выехать на дорогу, парень неплохо провел время в обнимку с бутылкой. Автомобиль у горе-водителя эвакуировали, а самому автомобилисту предстоит явиться в суд.
Самарцы в свою очередь надеются, что права у молодого человека отберут.
- Конечно, если молодой парень уже так безответственно ведет себя, ему не место среди водителей. Сегодня на дорогах очень опасная ситуация, не хочется, чтобы ее еще больше ухудшали подобные водители, - поделился с "КП-Самара" своим мнением водитель со стажем 25 лет Владимир Горчаков.
В Самаре юношу поймали пьяным за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU