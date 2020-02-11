2020-02-11T19:47:58+03:00
Общество

"Нам есть, что показать": Дмитрий Азаров пригласил министра труда побывать в Самаре

На встрече с Антоном Котяковым губернатор обсудил новые возможности федеральной поддержки
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Дмитрий Азаров встретился с Антоном КотяковымДмитрий Азаров встретился с Антоном Котяковым
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве встретился с новым министром труда РФ Антоном Котяковым. Речь шла о мерах поддержки для семей с детьми, о которых говорил Владимир Путин, и о том, как все эти мероприятия реализуются в регионе.

Антон Котяков особенно отметил, что сегодня важно координировать работу по внесению всех данных в электронный реестр, ведь с текущего года большинство бумажных процедур по оформлению поддержки будут переведены в электронный вид.

Поддержку в 2020 году получат не только молодые родители, но и семьи с доходом меньше прожиточного минимума на человека.

- Мы доложили о готовности региона к реализации мер поддержки, о сумме необходимых средств для финансирования этих направлений. Кроме того, обсудили нормативное обеспечение принятия подобного рода решений, - отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор доложил о мерах, которые предпринимают для того, чтобы создать современную инфраструктуру для ухода за пожилыми.

В ближайшее время мы откроем Потаповский пансионат в Красноярском районе, который был создан благодаря поддержке федерального Правительства, – отметил глава региона. – Есть планы и по созданию новых пансионатов на территории Самарской области.

А в завершение встречи Дмитрий Азаров пригласил Антона Котякова приехать в Самару, чтобы оценить все, чего региону удалось достичь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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