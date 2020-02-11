Самарский НОЦ будет претендовать на мировой уровень уже в 2020 году

11 Февр. 2020 2020-02-11T21:22:53+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром науки и образования РФ Валерием Фальковым и обсудил развитие высшей школы в регионе. Уже в прошлом году в Самарской области появился региональный научно-образовательный центр, а в этом году он будет претендовать на получение статуса НОЦ мирового уровня. Среди индустриальных партнеров центра госкорпорации Ростех и Роскосмос.

Также министр и губернатор обсудили, как будет выстроена работа по укреплению материально-технической базы университетов и когда будет создан кампус в Самарской области. Необходимость создания студенческого городка глава региона пообещал тщательно проработать, вывести экономическую целесообразность.

- Заявляясь на подобного рода проекты, мы должны быть содержательны, должны понимать, какой эффект это даст не только для нашего региона, но и для России, - уточнил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU