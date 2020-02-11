Ассиметричные груди и уши боксера: следователи проверят пластического хирурга из Самары, на которого жалуются пациенты

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:55:48+03:00

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В Самаре следователи проверят информацию, которую озвучили на канале Рен ТВ. Здесь журналисты рассказали историю самарчанок, жизнь которым, по их словам, сломала пластический хирург. Одной женщине она поставила неправильный грудной имплант, в итоге бюст поехал в сторону. 15-летняя девочка хотела исправить уши, но теперь похожа на борца, которому эту часть тела неоднократно ломали. А у Светланы вместо подтянутого личика появились мешки под глазами.

Пациентки рассказали о своих переживаниях федеральным журналистам. Дело в том, что справедливости они ищут давно, но пластический хирург теперь работает в Москве и отказывается возвращать деньги. Она предлагает обратиться в клинику, чтобы им сделали другую операцию.

Сами женщины сообщали, что готовы идти с обращением в прокуратуру. Теперь е расследованием и проверкой занялись следователи Советского района. По итогам уже будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU