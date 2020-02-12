2020-02-12T08:14:39+03:00
Общество

Модель из Сызрани хочет стать самой красивой девочкой в мире

Сейчас Юлианна Баранникова уже лидирует в своей возрастной категории, но борьба только началась
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Юлианна уже набрала больше 300 голосовЮлианна уже набрала больше 300 голосовФото: СОЦСЕТИ
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Юная модель из Сызрани Юлианна Баранникова, которая в прошлом году стала «серебряной» принцессой конкурса «Самая красивая девочка России», теперь претендует на мировой титул. 13-летняя красотка учится в шестом классе и твердо знает, чего хочет: танцевать в «Тодесе», стать самой красивой в мире.

Сейчас Юля занимается в танцевальной студии и становилась в сосставе команды призером чемпионата мира по хип-хопу. У девочки большой опыт участия в соревнованиях: она становилась «Мисс Сызрань 2018», а затем - «Подиумной моделью России».

Прямо сейчас идет голосование за участниц: отдать свой голос за Юлианну можно на сайте конкурса.

На победу претендуют еще 10 самарчанок и 10 девочек из Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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