2020-02-12T08:29:05+03:00
Общество

В Самарской области из-за коронавируса временно перестали выдавать документы гражданам Китая

Соответствующее распоряжение дало федеральное правительство
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мигрантам из Китая пока не будут оформлять документыМигрантам из Китая пока не будут оформлять документыФото: Архив "КП"
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Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области приостанавливает прием и выдачу документов гражданам Китайской народной республики.

- Временно ведомство не будет принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд в РФ для трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение работников из этой страны, находящихся за пределами РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как отмечают в облГлавке, подобные изменения связаны с распоряжением правительства РФ от 31 января 2020 года № 153-р, которое было выпущено из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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