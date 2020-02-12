В Самарской области из-за коронавируса временно перестали выдавать документы гражданам Китая

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:29:05+03:00

Мигрантам из Китая пока не будут оформлять документы Фото: Архив "КП"

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Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области приостанавливает прием и выдачу документов гражданам Китайской народной республики.

- Временно ведомство не будет принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд в РФ для трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение работников из этой страны, находящихся за пределами РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как отмечают в облГлавке, подобные изменения связаны с распоряжением правительства РФ от 31 января 2020 года № 153-р, которое было выпущено из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU