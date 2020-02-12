В Самарской области из-за коронавируса временно перестали выдавать документы гражданам Китая
Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области приостанавливает прием и выдачу документов гражданам Китайской народной республики.
- Временно ведомство не будет принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд в РФ для трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение работников из этой страны, находящихся за пределами РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Как отмечают в облГлавке, подобные изменения связаны с распоряжением правительства РФ от 31 января 2020 года № 153-р, которое было выпущено из-за распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU