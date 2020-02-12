2020-02-12T08:46:59+03:00
Общество

Суд обязал мэрию Тольятти очистить городские леса от мусора и поваленных деревьев

Нарушения в ходе проверки выявили сотрудники прокуратуры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мэрии придется очистить 23 участка городских лесовМэрии придется очистить 23 участка городских лесовФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Тольятти суд обязал городскую администрацию очистить леса от поваленных деревьев, валежника, опавшей листвы и бытового мусора.

- В апреле-мае 2019 года в ходе проверок городских лесов были выявлены участки с поваленными деревьями и мусором, из-за которых могут возникнуть пожары. Они создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство внесло представление главе Тольятти об устранении нарушений. Мэрия согласилась, но очистила леса лишь частично. В итоге прокурор города отправил иск в суд. По итогам рассмотрения заявления служители Фемиды обязали администрацию Тольятти провести санитарно-оздоровительные мероприятия на 23 лесных участках. Чиновники пытались обжаловать это решение, но суд их не поддержал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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