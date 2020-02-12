Жители Самары определили ТОП-20 пространств для комплексного благоустройства

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:22:05+03:00

Голосование за приоритетный проект будет проходить до начала марта

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В Самаре определили 20 общественных территорий, которые должны быть благоустроены в первую очередь в 2021 году. На обсуждение жителям предложили 93 проекта, от них, в свою очередь, поступило 26 тысяч предложений.

– Скверы, бульвары, парки, вошедшие в ТОП-20, являются знаковыми для каждой отдельной территории и города в целом. Традиционно, всестороннее обсуждения проектов благоустройства пользуется большой популярностью у жителей и представителей профессионального сообщества, – говорится на сайте администрации Самары.

Интернет-голосование пройдет с 26 февраля по 1 марта текущего года. Перед этим все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам обсуждений с гражданами. Более подробно с проектами и датами проведения общественных обсуждений можно тут.

ИСТОЧНИК KP.RU