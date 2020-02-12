В Самаре работник предприятия случайно убил ковшом экскаватора механика
В Самаре проводят проверку по факту несчастного случая на одном из предприятий города. ЧП закончилось гибелью одного из рабочих.
- В понедельник, 10 февраля, работник одного из ООО травмировал ковшом экскаватора механика данной организации. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Сейчас специалисты продолжают выяснять все детали произошедшего. Тех, кто стал очевидцем несчастных случаев на работе, просят направлять информацию об этом в Государственную инспекцию труда по телефону горячей линии (846) 263-52-17 и в минтруда региона по телефону (846) 263-43-55 и факсу (846) 263-43-54.
ИСТОЧНИК KP.RU