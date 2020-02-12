300 квадратных метров огня: в Самаре утром загорелась двухэтажка

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:44:30+03:00

Справиться с пожаром удалось за два часа

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Сегодня утром, 12 февраля, в Самаре произошло ЧП. На улице Чернореченской загорелось двухэтажное здание. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, строения является неэксплуатируемым.

– В 6:23 поступила информация о происшествии. Горела кровля. Кроме того, огонь распространился по этажу. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, – сообщили в ведомстве.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Спецподразделения работали по повышенному рангу 1 БИС. Спустя два часа, в 8:23, огонь был ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU