2020-02-12T10:44:30+03:00
Общество

300 квадратных метров огня: в Самаре утром загорелась двухэтажка

Справиться с пожаром удалось за два часа
Владислав КИРСАНОВ
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Горело неэксплуатируемое здание на Чернореченской ФОТО: Подслушано Самара https://vk.com/overstory163Горело неэксплуатируемое здание на Чернореченской ФОТО: Подслушано Самара https://vk.com/overstory163Фото: Соцсети
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Сегодня утром, 12 февраля, в Самаре произошло ЧП. На улице Чернореченской загорелось двухэтажное здание. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, строения является неэксплуатируемым.

– В 6:23 поступила информация о происшествии. Горела кровля. Кроме того, огонь распространился по этажу. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, – сообщили в ведомстве.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Спецподразделения работали по повышенному рангу 1 БИС. Спустя два часа, в 8:23, огонь был ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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