В Самарской области браконьер на снегоходе застрелил кабана

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:42:08+03:00

Мужчина убил кабана, но скрыться с добычей не успел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Самарской области поймали очередного браконьера, который незаконно убил дикое животное. Произошло все 6 февраля в Елховском районе.

— Наши специалисты выявили факт стрельбы, а также незаконной добычи одной особи кабана — самца на территории охотничьих угодий в Елховском районе, — рассказали в твиттере представители департамента охоты и рыболовства Самарской области.

О произошедшем сразу же сообщили в ближайший отдел полиции. Стражи порядка задержали подозреваемого, а также изъяли с места происшествия снегоход, оружие, из которого был убит кабан, и труп животного. Сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU