2020-02-12T11:10:16+03:00
Общество

Право на жизнь с момента зачатия: в Конституцию России предложили внести изменения

Такое положение уже закреплено в ряде других стран
Владислав КИРСАНОВ
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Активисты утверждают, что с точки зрения биологии жизнь начинается с момент оплодотворенияАктивисты утверждают, что с точки зрения биологии жизнь начинается с момент оплодотворенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как сообщают в издании NEWS.ru, общественное движение «За жизнь!» направило в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ предложение о праве на жизнь. Активисты уверены в необходимости внесения положения о таком праве с момента зачатия.

– С точки зрения биологии, новая человеческая жизнь начинается при оплодотворении. Такой подход является научным, объективным и при этом абсолютно независимым от каких-либо религиозных, этических, политических или экономических взглядов на человеческую жизнь, – говорится в документе.

Отмечается, что такие положения уже закреплены во многих зарубежных странах. Сейчас в основном законе право на жизнь появляется «от рождения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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