Право на жизнь с момента зачатия: в Конституцию России предложили внести изменения
Как сообщают в издании NEWS.ru, общественное движение «За жизнь!» направило в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ предложение о праве на жизнь. Активисты уверены в необходимости внесения положения о таком праве с момента зачатия.
– С точки зрения биологии, новая человеческая жизнь начинается при оплодотворении. Такой подход является научным, объективным и при этом абсолютно независимым от каких-либо религиозных, этических, политических или экономических взглядов на человеческую жизнь, – говорится в документе.
Отмечается, что такие положения уже закреплены во многих зарубежных странах. Сейчас в основном законе право на жизнь появляется «от рождения».
ИСТОЧНИК KP.RU