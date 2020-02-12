2020-02-12T11:30:25+03:00
Общество

Заплати, потом лети: в Самарской области должника не выпустили за пределы страны

Мужчина не платил за коммунальные услуги
Владислав КИРСАНОВ
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Сумма задолженности составила 45 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской областиСумма задолженности составила 45 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Безенчукского района Самарской области завели дело на местного жителя, который накопил долгов на 45 тысяч рублей по ЖКХ. При этом погашать его мужчина не спешил.

– В ближайшее время неплательщику нужно было улетать за границу. У него планировалась рабочая командировка. Запрет на выезд из страны и арест счета мужчины ускорил процесс выплаты, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Все долги в кратчайшее время были погашены в полном объеме. Только после этого с гражданина сняли все ограничения и закрыли дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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