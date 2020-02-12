С «Самарского жиркомбината» массово уволили сотрудников

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:12:23+03:00

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В Самаре с начала января произошли массовые увольнения сотрудников с АО «Самарский жиркомбинат». Это произошло в связи с необходимостью повышения эффективности работы холдинга, частью которого являлось предприятие. Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле министерства труда Самарской области.

– В конце января в центры занятости обратились 60 бывших работников предприятия, уволенных в 2019-2020 годах, из которых 56 человек состоят на учете, 39 - признаны безработными, 4 - трудоустроены, 1 - направлен на профобучение, 1 - снят с учета в связи с неявкой, – говорится на сайте уполномоченного по правам человека Самарской области.

При этом большинство экс-сотрудников продолжат работы на других производственных площадках холдинга, а также в пищевой промышленности и других отраслях.

ИСТОЧНИК KP.RU