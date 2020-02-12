2020-02-12T12:35:36+03:00
Общество

В Самаре горожане недовольны «грязной» набережной

На удручающее состояние популярного места для прогулок самарцы пожаловались в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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Из-за перепада температур на дорожках образовалась наледь фото: twitter.com/irinasvi61Из-за перепада температур на дорожках образовалась наледь фото: twitter.com/irinasvi61
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Жители Самары в твиттере пожаловались на плохое состояние самарской набережной. По их словам, место отдыха не очищали от снега, пока не появилась наледь. Потом площадку посыпали реагентами, и из-за них образовалась грязь. Также самарцы призвали помыть плитку и асфальт.

– Снег убирался, но из-за оттепели появилась вода. После опять пришла минусовая температура – отсюда образовалась наледь. Что касается грязи, то хотим успокоить – это песок, он будет сметаться. В летний период мойка дорожек осуществляется ежедневно, – сообщили в своем твиттере представители «Самарской набережной».

Основной же претензией жителей была невозможность прогулки по излюбленному месту, до которого они добираются от Сухой Самарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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