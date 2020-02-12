2020-02-12T13:15:05+03:00
Общество

Ученые Самарского университета приступили к созданию «машины времени» для археологов

Подобные программы уже разрабатываются за рубежом
Владислав КИРСАНОВ
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На базе программы смогут обучаться будущие археологи ФОТО: Денис Жердев (Самарский университет)На базе программы смогут обучаться будущие археологи ФОТО: Денис Жердев (Самарский университет)
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Самарские археологи и программисты начали разработку 3D-модели раскопок археологов. Основой приложения станут реальные экспедиции, проведенные летом 2019 года представителями Католического университета Петера Пазманя из Венгрии и СНИУ им. Королева.

– Разработка сделает доступными археологические раскопки для любого ученого, для студентов и даже для школьников, интересующихся археологией. Виртуальное пространство будет создавать эффект присутствия на месте раскопок, – сказал директор научно-образовательного центра по археологии и этнографии, заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии Самарского университета Сергей Зубов.

Отмечается, что разработка позволит археологам будущего вернуться в прошлое. На основе программы также можно создать проект обучения будущих ученых, научить их правильному проведению раскопок. Такие приложения уже создаются за рубежом, в то время как в России только начали их разработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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