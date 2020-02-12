2020-02-12T13:13:06+03:00
Общество

В Самаре разрабатывают уникальный материал, который сможет заменить металл в корпусах мини-спутников

Также местные ученые создают специальные нити для помощи в геофизике
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский политехФото: Самарский политех
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Ученые Самарского политеха решили найти новое применение для композиционных материалов, которые получают путем переработки уже синтезированных веществ. Так, научные сотрудники рассчитывают найти им применение в области геофизики, ракетостроения и промышленного производства.

Так, термопласты, которые можно сделать в виде нитей, пока используются только в 3D-печати, но ученые надеются, что их разработка позволит создать приборы для оценки производительности нефтяных скважин. Кроме того, специалисты ищут такие композиционные материалы, которые в дальнейшем смогут заменить металл в корпусных деталях аэрокосмической техники, например, в мини-спутниках. Образцы с определенными свойствами ученые уже создали. Теперь их предстоит испытать.

Специалисты Самарского политеха трудятся и над реактопластами — материал с ячейками, которые заполняют картоном или бумагой. Этой разработкой ученые хотят заменить фанеру в тарах. Предполагается, что это позволит снизить потребление древесины и не наносить вред лесам. Еще одним преимуществом нового материала будет его дешевизна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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