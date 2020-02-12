И чисто, и быстро: на Московском шоссе в Самаре пассажир легковушки подметал асфальт

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:26:46+03:00

Очевидцы пошутили, что этому автомобилю не нужен бензин ФОТО: Скриншот с видео

Чего именно хотел добиться мужчина остается только гадать [видео]

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Сегодня утром, 12 февраля, на дорогах Самары произошел необычный случай. На Московском шоссе была замечена отечественная легковушка, пассажир которой высунулся из окна и на ходу подметал дорогу. В руках у него была швабра. Выходка мужчины попала в объективы камер проезжавших рядом автомобилей.

– Этой «Гранте» для езды и бензин не нужен! – цитирует оцевидцев sova.info.

Впрочем, истинная причина такого поведения мужчины остается неизвестной. Возможно, он пытался помочь автомобилю ехать быстрее, а может, хотел почистить самарские дороги.

На Московском шоссе в Самаре мужчина подметал асфальт.Что стало причиной такого поведения пассажира легковушки остается неизвестным

ИСТОЧНИК KP.RU