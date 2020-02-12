И чисто, и быстро: на Московском шоссе в Самаре пассажир легковушки подметал асфальт
Сегодня утром, 12 февраля, на дорогах Самары произошел необычный случай. На Московском шоссе была замечена отечественная легковушка, пассажир которой высунулся из окна и на ходу подметал дорогу. В руках у него была швабра. Выходка мужчины попала в объективы камер проезжавших рядом автомобилей.
– Этой «Гранте» для езды и бензин не нужен! – цитирует оцевидцев sova.info.
Впрочем, истинная причина такого поведения мужчины остается неизвестной. Возможно, он пытался помочь автомобилю ехать быстрее, а может, хотел почистить самарские дороги.
На Московском шоссе в Самаре мужчина подметал асфальт.Что стало причиной такого поведения пассажира легковушки остается неизвестным
ИСТОЧНИК KP.RU