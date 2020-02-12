Разведчики из миротворческой бригады ЦВО впервые получили парашюты

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:16:34+03:00

С этого года в их учебную программу включена воздушно-десантная подготовка

Изменить размер текста: A A

Разведчики миротворческой бригады Центрального военного круга, которая дислоцируется в Самарской области, впервые получили в оснащение парашютные системы «Д-10». Они предназначены для прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 километров в час.

– Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью. Вес разведчика со снаряжением может достигать 140 килограммов. Это позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование, – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Сейчас под Тольятти проходят первые занятия по воздушно-десантной подготовке, которая была введена в программу с 2020 года. Первые прыжки с парашютом запланированы на следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU