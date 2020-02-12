Разведчики из миротворческой бригады ЦВО впервые получили парашюты
Разведчики миротворческой бригады Центрального военного круга, которая дислоцируется в Самарской области, впервые получили в оснащение парашютные системы «Д-10». Они предназначены для прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 километров в час.
– Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью. Вес разведчика со снаряжением может достигать 140 килограммов. Это позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование, – говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
Сейчас под Тольятти проходят первые занятия по воздушно-десантной подготовке, которая была введена в программу с 2020 года. Первые прыжки с парашютом запланированы на следующую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU