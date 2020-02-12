В Самаре две фирмы оштрафовали на 25 млн рублей за имитацию конкуренции на торгах

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:14:27+03:00

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В Самаре две фирмы заподозрили в картельном сговоре на торгах. Речь идет об ООО «Джи-Эс-Ти», которое с 2009 года оптом торгует компьютерами и ПО, и об ООО «Нетлайн», которое с 2014 года торгует офисной техникой и оборудованием. После проверки ФАСа компаниям выписали штраф на общую сумму более 25 млн рублей.

- Поводом для проверок и возбуждения административного дела стали материалы Счетной палаты региона. В них указывалось, что компании при участии в 6 аукционах заключили антиконкурентное соглашение, - сообщили в пресс-службе Самарского УФАСа.

По данным ведомства, в ноябре 2016 года Региональный центр телекоммуникаций разместил аукцион на поставку комплектующих для комплексов фотофиксаций нарушений ПДД. Стоимость контракта составляла 19,5 млн рублей. «Джи-Эс-Ти» и «Нетлайн» подали заявки, их допустили к участию. В дальнейшем победу в торгах одержала компания «Нетлайн». При этом цена закупки снизилась всего на 0,5%. В других аукционах фирмы «работали» по той же схеме. Они только создавали видимость конкуренции.

Антимонопольная служба выяснила, что обе компании работают по одному адресу и заявки на участие в торгах они подавали с одного IP-адреса. По результатам рассмотрения административных дел «Джи-Эс-Ти» оштрафовали на 8,44 млн рублей, а «Нетлайн» - на 18,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU