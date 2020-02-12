2020-02-12T15:11:59+03:00
Общество

За год АвтоВАЗ расстался с сотнями сотрудников

Сокращения на предприятии происходят уже седьмой год подряд
Анастасия ФИЛАТОВА
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АвтоВАЗ в 2019 году сократил не только сотрудников, но и производство автомобилейАвтоВАЗ в 2019 году сократил не только сотрудников, но и производство автомобилейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На АвтоВАЗе продолжает снижаться численность персонала. По данным на 31 декабря 2019 года на заводе трудятся 35028 человек, что на 3,9% меньше, чем в конце 2018 года. Об этом в своей презентации на встрече руководителей предприятия рассказал президент автоконцерна Ив Каракатзанис.

Компания сокращает свой штат уже седьмой год подряд. В 2008-2009 годах АвтоВАЗ распрощался с 30 тысячами работников, а в 2014-2015 годах — с более чем 20 тысячами человек.

За последний год тольяттинский завод снизил и производство автомобилей — на 8,7% до 413 тысяч машин. В компании это объясняют тем, что уменьшилось число заказов от партнеров, ведь, кроме Lada, здесь еще выпускают автомобили Renault и Datsun.

ИСТОЧНИК KP.RU

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