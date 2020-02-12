2020-02-12T15:51:20+03:00
Общество

Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» выступят в Самаре в рамках грандиозного юбилейного тура

Коллектив и его бессменный лидер исполнят перед самарцами любимые хиты и новые песни
Анастасия ФИЛАТОВА
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Легендарный коллектив отметит 25-летний юбилей двухлетним мировым турнеЛегендарный коллектив отметит 25-летний юбилей двухлетним мировым турне
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Группа «Ночные Снайперы» и ее бессмертный лидер Диана Арбенина отмечают 25-летний юбилей. В честь этого события музыканты решили отправиться в грандиозный мировой тур, который продлится два года. В его рамках коллектив посетит и Самару.

- Четверть века – это классный повод показать все, что ты успел сделать, сыграть самые актуальные и любимые песни, пригласить друзей на концерты, повеселиться, пообниматься, почитать новое, вспомнить старое. В общем, 25 лет – это молодой возраст, как ни говори. И мое настроение полностью ему отвечает, - отметила Диана Арбенина.

Для этого турне коллектив подготовил специальную программу. Поклонники Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов» услышат как любимые хиты, так и новые песни. Выступления будут сопровождаться световым шоу и уникальной стенографией. Концерт легендарной группы пройдет 7 марта в комплексе «МТЛ Арена». Стоимость билетов — от 1200 рублей. Купить их можно здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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