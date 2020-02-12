В Конституции России могут появиться слова о вере в Бога

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:53:44+03:00

По информации активистов, верующими себя считают более 70% жителей страны

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Общественное движение «За жизнь!» подготовило предложение рабочей группе, которая займется внесением правок в Конституцию России. Речь идет об изменении фразы «веру в добро и справедливость» на «веру в Бога, добро, справедливость».

– В нашей стране более 70% населения считает себя верующими. Это как православные, так и принадлежащие к другим конфессиям люди. Для атеистической части общества будут актуальны слова о вере в добро и справедливость, – цитирует NEWS.ru координатора движения Сергея Чеснокова.

По его мнению, формирование законодательства всегда опиралось на нравственные основы. Они, в свою очередь, уходят в религиозные традиции.

ИСТОЧНИК KP.RU