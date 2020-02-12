На 72-м году жизни скончался экс-директор сызранского филиала СамГТУ

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:21:19+03:00

Валентин Сухинин с 2004 по 2017 год занимал должность проректора по управлению сызранского филиала СамГТУ ФОТО: Администрация Сызрани

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Сегодня, 12 февраля, после продолжительной болезни ушел из жизни бывший директор сызранского филиала СамГТУ Валентин Сухинин. Ему был 71 год.

– Там он работал с 1974 года, сначала – преподавателем, затем доцентом и профессором, с 2004 по 2017 год занимал должность проректора по управлению филиалом, – говорится на сайте администрации Сызрани.

Сухинин – автор более чем 50-ти научных работ и 10 авторских свидетельств на изобретения. Он закончил радиотехнический факультет Самарского государственного аэрокосмического университета по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры» и Открытый университет Великобритании по специальности «Менеджмент», а также аспирантуру Самарского государственного технического университета.Прощание состоится 14 февраля, в 12 часов в церкви Георгия Победоносца (Сызрань, Лазо, 40).

ИСТОЧНИК KP.RU