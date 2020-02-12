2020-02-12T16:25:05+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самаре стартует новый этап распределения свободных мест в детсадах

Родителям стоит перепроверить данные в своих заявлениях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Свободные места в детских садах Самары распределят 14 февраляСвободные места в детских садах Самары распределят 14 февраляФото: Мария ЛЕНЦ
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В Самаре в пятницу, 14 февраля, пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах. Чтобы не столкнуться с проблемами в этот день, родителей малышей призывают в срок до 13 февраля перепроверить все данные, указанные в соответствующих заявлениях.

- Родители имеют право выбрать не более пяти предпочитаемых детских садов. Распределение свободных мест будет проведено в автоматизированном порядке, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, что о предоставлении места родителям сообщат сами сотрудники детсада. Также результаты распределения можно будет узнать самостоятельно на сайте es.asurso.ru. Свое согласие на предоставленное место родителям нужно будет подтвердить письменно в течение 10 рабочих дней. Для этого нужно будет обратиться в детский сад. В случае отказа сообщить об этом родителям необходимо будет в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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