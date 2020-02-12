2020-02-12T16:42:46+03:00
Общество

Всего-то сделал замечание: в Сочи неизвестные поломали ребра жителю Самары

Пострадавший обратился за помощью в городскую больницу
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
На замечание мужчины убрать за собой мусор молодые люди ответили агрессиейНа замечание мужчины убрать за собой мусор молодые люди ответили агрессиейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Сочи произошел неприятный случай. 46-летний житель Самары приехал на отдых и решил прогуляться морскому побережью. Выбрал людное, но живописное место между поселками Лоо и Нижняя Хобза. Когда мужчина отдалился от эпицентра пляжа, заметил двух выпивающих парней.

– Они разбросали вокруг себя пустые бутылки из-под спиртного и не собирались их поднимать. Мужчина сделал замечание, однако в ответ последовала агрессивная реакция, – передает kuban.kp.ru.

Самарца оглушили неизвестным предметом, а потом сломали ему два ребра. Туристу пришлось обращаться в городскую больницу города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту Курумоч решили продлить акцию по снижению цен на долгосрочную парковку
Всего-то сделал замечание: в Сочи неизвестные поломали ребра жителю Самары
Стало известно, когда в Самаре стартует новый этап распределения свободных мест в детсадах
На 72-м году жизни скончался экс-директор сызранского филиала СамГТУ
В Конституции России могут появиться слова о вере в Бога
Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» выступят в Самаре в рамках грандиозного юбилейного тура
В Самарской области больше месяца ищут пропавшего подростка
За год АвтоВАЗ расстался с сотнями сотрудников
Пугает тольяттинских должников: «пирамида позора» командирована в Автоград
Билайн отдает самарцам смартфоны Samsung за полцены
В Самаре начали демонтировать незаконное кафе возле памятника погибшим военным шоферам
В Самаре две фирмы оштрафовали на 25 млн рублей за имитацию конкуренции на торгах
Разведчики из миротворческой бригады ЦВО впервые получили парашюты
И чисто, и быстро: на Московском шоссе в Самаре пассажир легковушки подметал асфальт
В Самаре разрабатывают уникальный материал, который сможет заменить металл в корпусах мини-спутников
Ученые Самарского университета приступили к созданию «машины времени» для археологов
В Самаре к юбилею трамвая выпустили транспортные карты с авторскими рисунками
В Самаре горожане недовольны «грязной» набережной
Билайн Бизнес запустил биржу каналов связи
С «Самарского жиркомбината» массово уволили сотрудников
Экскаваторы, краны и тонны песка: как выглядит строительство моста через Волгу у Климовки с воздуха
Заплати, потом лети: в Самарской области должника не выпустили за пределы страны
Право на жизнь с момента зачатия: в Конституцию России предложили внести изменения
В Самаре перенесли зимний фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»