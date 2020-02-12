Всего-то сделал замечание: в Сочи неизвестные поломали ребра жителю Самары

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:42:46+03:00

На замечание мужчины убрать за собой мусор молодые люди ответили агрессией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Сочи произошел неприятный случай. 46-летний житель Самары приехал на отдых и решил прогуляться морскому побережью. Выбрал людное, но живописное место между поселками Лоо и Нижняя Хобза. Когда мужчина отдалился от эпицентра пляжа, заметил двух выпивающих парней.

– Они разбросали вокруг себя пустые бутылки из-под спиртного и не собирались их поднимать. Мужчина сделал замечание, однако в ответ последовала агрессивная реакция, – передает kuban.kp.ru.

Самарца оглушили неизвестным предметом, а потом сломали ему два ребра. Туристу пришлось обращаться в городскую больницу города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU