В Тольятти новый корпус детского сада №125 должны открыть к 2 марта

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:38:05+03:00

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Дмитрий Азаров во время визита в Тольятти побывал в новых детских садах, которые появились благодаря нацпроекту "Демография". Так новый корпус детсада №116 уже завершен: новое трехэтажное здание оборудовано в соответствие со всеми современными требованиями, здесь создана доступная среда, есть музыкальный и спортивный залы, санузел для маломобильных граждан. Рассчитан новый корпус на 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это 6 групп – 2 ясельные и 4 дошкольные. Губернатор пообщался с воспитанниками детсада и вручил педагогам ноутбук.

А вот работы по строительству второго корпуса в детском саду №125 пока еще идут. Подрядчик рассчитывал сдать объект в декабре, но сроки сдвинули на 1,5 месяца. Губернатор поручил поторопиться и закончить подготовительные работы к 15 февраля.

- У нас нет претензий к подрядчикам и повода для беспокойства. Мы готовы 2 марта принять воспитанников. С открытием этого корпуса мы ликвидируем очередность в микрорайоне Жигулевское море, - отметила заведующая детсадом Светлана Щеглова.

В рамках нацпроекта "Демография" в Самарской области должно быть создано 2267 ясельных мест. Эту работу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров контролирует лично. В 2019 году в губернии открыто в общей сложности более четырех тысяч мест в детских садах, из них 2229 – для детей в возрасте до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU