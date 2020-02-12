Ошибочка вышла: жительнице Сызрани пришлось платить за чужие долги

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:13:27+03:00

Оказалось, что в Чите живет ее полная тезка, которая не платит за коммуналку

Изменить размер текста: A A

Со счетов жительницы Сызрани неожиданно пропала крупная сумма денег. Стали разбираться, и выяснилось, что финансы ушли в счет погашения долгов. Вот только долгов у женщины вроде бы не было.

"Копнули" глубже, и оказалось, что деньги ушли в Читу. "Ну это уже совсем странно", - подумала наша землячка и стала жаловаться во все инстанции.

Вот тут-то и выяснилось: ошибочка вышла.

- Ранее судебные приставы из города Читы возбудили производство по взысканию долгов за "коммуналку" в отношении местной жительницы, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" помощник прокурора Черновского района Читы Инна Цырендоржиева, которой пришлось разбираться в ситуации. - Но в исполнительном документе неверно указали дату рождения, поэтому персональные данные полностью совпали с данными жительницы Сызрани.

Списание денег в итоге признали необоснованным, после чего деньги вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU