Ошибочка вышла: жительнице Сызрани пришлось платить за чужие долги
Со счетов жительницы Сызрани неожиданно пропала крупная сумма денег. Стали разбираться, и выяснилось, что финансы ушли в счет погашения долгов. Вот только долгов у женщины вроде бы не было.
"Копнули" глубже, и оказалось, что деньги ушли в Читу. "Ну это уже совсем странно", - подумала наша землячка и стала жаловаться во все инстанции.
Вот тут-то и выяснилось: ошибочка вышла.
- Ранее судебные приставы из города Читы возбудили производство по взысканию долгов за "коммуналку" в отношении местной жительницы, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" помощник прокурора Черновского района Читы Инна Цырендоржиева, которой пришлось разбираться в ситуации. - Но в исполнительном документе неверно указали дату рождения, поэтому персональные данные полностью совпали с данными жительницы Сызрани.
Списание денег в итоге признали необоснованным, после чего деньги вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU