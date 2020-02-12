2020-02-12T19:40:37+03:00
Происшествия

Членам самарского наркокартеля, которых приговорили к 125 годам лишения свободы, смягчили приговор

А еще одному из них вернут иномарку, которую ранее изъяли в собственность государства
Александра БУДАЕВА
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Подсудимым вменялись 35 эпизодов сбыта наркотиковПодсудимым вменялись 35 эпизодов сбыта наркотиковФото: Александра БУДАЕВА
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Сегодня Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный членам наркокартеля, которые ранее торговали в регионе героином.

Напомним, организованное преступное сообщество братьев Безгиновых, по версии следствия, работало в 2013-2015 гг, за это время они продали как минимум 700 кг героина и успешно легализовали 278 млн рублей.

В декабре 2017 года 9 человек, которых силовики посчитали причастными к торговле наркотиками, были признаны виновными. В общей сложности их приговорили к 125 годам лишения свободы (молодые люди получили от 6,5 до 19 лет колонии).

Недавно один из осужденных, Алексей Морозов, обратился в Шестой кассационный суд с жалобой: по его мнению, 16 лет лишения свободы для него - слишком много, тем более, что один из эпизодов так и не доказали нормально. А вот машину забрали - причем свою "Мазду" он купил еще до того, как начал наркотики распространять, поэтому решение суда несправедливо.

Несмотря на то, что жалобу подавал лишь Морозов, дело рассматривали с участием защитников для каждого из членов наркокартеля.

В итоге Шестой кассационный суд частично удовлетворил жалобу Морозова. Как сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе суда, из приговора в итоге был исключен один из эпизодов, благодаря чего Морозову и еще двум его сообщникам (в том числе и Николаю Безгинову, которого считали одним из руководителей) наказание снизили на полгода каждому. Автомобиль Морозову также вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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